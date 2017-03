US-Präsident Trump hat Palästinenser-Präsident Abbas zu einem Gespräch ins Weiße Haus eingeladen.

Er habe Abbas in einem Telefonat gebeten, bald zu kommen, erklärte ein Sprecher des Palästinenser-Führers in Ramallah. Es war das erste Mal seit Trumps Amtsantritt Ende Januar, dass die beiden Politiker miteinander Kontakt hatten. Auf palästinensischer Seite wird die neue US-Regierung mit Skepsis beobachtet, unter anderem weil Trump erwägt, die amerikanische Botschaft in Israel nach Jerusalem zu verlegen.