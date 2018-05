An der Grenze des Gazastreifens zu Israel kommt es wieder zu Gewalt.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurde ein Mann von israelischen Soldaten erschossen. Entlang der Grenze haben sich erneut Demonstranten versammelt, allerdings weniger als gestern. Die Palästinenser erinnern heute an die "Nakba", arabisch für "Katastrophe". Damit meinen sie die Flucht und Vertreibung hunderttausender Menschen nach der Staatsgründung Israels 1948. In den Palästinensergebieten und in Ost-Jerusalem sind wegen eines Generalstreiks alle Geschäfte geschlossen.



Gestern waren an der Grenze mindestens 60 Palästinenser getötet worden. Der Gewaltausbruch wurde international verurteilt, viele Regierungen riefen beide Seiten zur Mäßigung auf. Regierungssprecher Seibert mahnte die Israelis, bei der Sicherung ihrer Grenzen Verhältnismäßigkeit walten zu lassen. Gleichzeitig beschuldigte er die Hamas, auf zynische Weise eine Eskalation der Gewalt zu beabsichtigen.



Deutliche Kritik am Vorgehen der israelischen Soldaten kam vom Menschenrechtsbüro der UNO in Genf. Der Sprecher des Büros, Colville, sagte: "Es sieht so aus, als laufe jeder Gefahr, durch Schüsse getötet oder verletzt zu werden: Frauen, Kinder, Pressevertreter, Nothelferinnen, Unbeteiligte - und das, auch wenn sie sich 700 Meter vom Zaun entfernt aufhalten."



Frankreichs Präsident Macron telefonierte mit Palästinenserpräsident Abbas und dem jordanischen König Abdullah. Dabei habe er "die Gewalt der israelischen Streitkräfte gegen die Demonstranten" verurteilt, hieß es aus dem Elyseepalast. Die Türkei und Südafrika riefen ihre Botschafter aus Israel zu Beratungen zurück. Zudem forderte die Türkei den israelischen Botschafter auf, das Land vorläufig zu verlassen. Die US-Regierung betonte dagegen, dass Israel das Recht habe, seine Grenze zu schützen.

