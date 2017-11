In Großbritannien wird heute an die Balfour-Erklärung erinnert, mit der vor 100 Jahren die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina eingeleitet wurde.

Zu den Feierlichkeiten wird auch der israelische Ministerpräsident Netanjahu in London erwartet. - Am 2. November 1917 hatte der damalige britische Außenminister Balfour dem britischen Zionisten Rothschild in einem Brief zugesichert, dass Großbritannien die Schaffung einer nationalen Heimstätte für Juden in Palästina unterstütze. Die Erklärung bahnte den Weg für die Gründung des Staates Israel 1948.