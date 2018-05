Die USA haben ungeachtet der internationalen Kritik ihre Botschaft in Jerusalem eingeweiht.

Präsident Trump erklärte in einem Grußwort, Israel sei eine souveräne Nation mit dem Recht, seine Hauptstadt selbst zu bestimmen. Trump hatte Jerusalem Anfang Dezember als Hauptstadt Israels anerkannt und erklärt, die Botschaft dorthin zu verlegen. Die Zeremonie im bisherigen US-Konsulat fiel mit dem 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung zusammen.



Die Feier wurde von Massenprotesten im Gazastreifen überschattet. Israelische Soldaten schossen auf die Demonstranten. Dabei wurden mehr als 50 Palästinenser getötet und etwa 2.400 verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte. Nach Angaben der israelischen Armee griffen die Demonstranten israelische Soldaten mit Brandbomben an. Israels Regierungschef Netanjahu verteidigte den Einsatz der Soldaten. Erklärtes Ziel der Hamas sei die Zerstörung Israels. Deshalb müsse sich sein Land verteidigen. Auch das Weiße Haus in Washington machte die Palästinenserorganisation für die Eskalation der Gewalt verantwortlich. Palästinenserpräsident Abbas ordnete eine dreitägige Staatstrauer im Gazastreifen und im Westjordanland an und rief für morgen zu einem Generalstreik auf.



UNO-Generalsekretär Guterres äußerte sich besorgt über die Gewalt. Die Ausschreitungen verdeutlichten, dass eine politische Lösung des Konflikts unabdingbar sei, sagte Guterres in Wien. Es gebe keinen Plan B zur Zwei-Staaten-Lösung. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini rief beide Seiten zu Zurückhaltung auf. Auch das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, alle müssten sich dafür einsetzen, dass die Lage nicht weiter eskaliere.

