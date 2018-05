Bundeskanzlerin Merkel hat sich besorgt über die Eskalation der Gewalt in Gaza geäußert.

Sie telefonierte mit Israels Ministerpräsident Netanjahu. In dem Gespräch machte sie nach Angaben der Bundesregierung deutlich, dass Deutschland Verständnis für die Sicherheitsbelange Israels habe. Das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung dürfe nicht missbraucht werden, um Unruhen zu provozieren. Gewalt dürfe kein Mittel sein, um politische Ziele durchzusetzen.



Bei Auseinandersetzungen an der Grenze des Gazastreifens zu Israel waren gestern 60 Palästinenser getötet und mehr als 2.700 verletzt worden. Ein Auslöser für die teils gewaltsamen palästinensischen Proteste war die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem.

