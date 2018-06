Nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Netanjahu hat Bundeskanzlerin Merkel den Einfluss des Iran im Nahen Osten als besorgniserregend bezeichnet.

Dies gelte insbesondere für Israels Sicherheit, sagte Merkel in Berlin. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf das Raketenprogramm und die iranischen Aktivitäten im Yemen und Syrien. Deutschland werde alle diplomatische Bemühungen unternehmen, um den Iran aus der grenznahen Region zu Israel zurückzudrängen.



Premierminister Netanjahu erklärte, das Regime in Teheran wolle in den Besitz von Atomwaffen gelangen und Israel zerstören.

