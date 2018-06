Israels Ministerpräsident Netanjahu hat die Bundesregierung zu einem härteren Kurs gegenüber Teheran aufgerufen. Der Iran rufe zur Zerstörung Israels auf, sagte Netanjahu nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin.

Das Land versuche, an Atomwaffen zu kommen, um dies in die Tat umzusetzen. Das werde man nicht zulassen. Merkel betonte, Deutschland und Israel seien sich einig, dass der Iran niemals Nuklearwaffen bekommen dürfe. Uneinigkeit gebe es nur über den Weg, auf dem dieses Ziel zu erreichen sei. Zugleich nannte Merkel die Rolle Teherans im Nahen Osten besorgniserregend.



Nach seinem Berlin-Besuch wird Israels Regierungschef heute vom französischen Präsidenten Macron in Paris empfangen.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.