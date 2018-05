Nach der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem hat die Palästinenserführung vier ihrer Botschafter aus europäischen Ländern zu Konsultationen zurückgerufen.

Es handele sich um Diplomaten in Rumänien, Ungarn, Österreich und Tschechien, berichteten palästinensische Medien. Die Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah begründete den Schritt mit der Teilnahme der Botschafter dieser vier Länder an den israelischen Feiern zur Eröffnung der US-Botschaft.



Die Verlegung der US-Vertretung nach Jerusalem war Anlass für Proteste an der Grenze vom Gazastreifen zu Israel, bei denen 60 Palästinenser getötet wurden.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.