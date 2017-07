Die Palästinensische Autonomiebehörde hat die Beziehungen zu Israel wegen der verschärften Kontrollen am Jerusalemer Tempelberg eingefroren.

Palästinenserpräsident Abbas erklärte, man werde die offiziellen Kontakte erst wieder aufnehmen, wenn Israel die Sicherheitsmaßnahmen aufhebe. Die Regierung in Jerusalem hatte in der vergangenen Woche nach einem tödlichen Anschlag auf Polizisten unter anderem Metalldetektoren an den Zugängen zum Tempelberg aufgestellt.



Aus Protest gegen die Kontrollen hatten sich gestern in der Altstadt von Jerusalem tausende Muslime auf Straßen und Plätzen zum Freitagsgebet versammelt. Später waren bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der israelischen Polizei drei Palästinenser getötet worden. In einer jüdischen Siedlung im Westjordanland erstach ein Palästinenser anschließend drei Israelis.