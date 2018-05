Saudi-Arabien soll einen Auftragsstopp für deutsche Firmen verhängt haben.

Grund sei Verärgerung über die Nahost-Politik der Bundesregierung wie etwa das Eintreten für den Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran, schreibt das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Demnach ordnete Thronfolger Salman diesen Schritt an. Betroffen seien etwa Großkonzerne wie Siemens, Bayer und Boehringer, die seit Jahren intensiv mit dem Gesundheitsministerium in Riad zusammenarbeiteten. Auch der Autobauer Daimler, der Hunderte Mercedes-Busse für den neuen Nahverkehr in Riad und Dschidda liefern solle, gehöre zu den Leidtragenden.



Insgesamt sind etwa 800 deutsche Firmen im Königreich aktiv. 2017 summierten sich die deutschen Exporte nach Saudi-Arabien auf knapp 6,6 Milliarden Euro. Die Summe entspricht 0,5 Prozent der gesamten deutschen Warenausfuhren.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.