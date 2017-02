Nahost-Politik Bundesregierung hält an Zwei-Staaten-Lösung fest

Regierungssprecher Seibert bekräftigt deutsche Position im Nahost-Konflikt. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die Kursänderung von US-Präsident Trump in der Nahost-Politik weg von einer Zwei-Staaten-Lösung wird in Deutschland kritisch gesehen.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Bemühungen um eine solche Lösung bleibe der Grundpfeiler der deutschen Nahost-Politik. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, äußerte in der Zeitung "Die Welt", die Zwei-Staaten-Lösung sei eine Bedingung für Frieden in der Region und der einzige Weg, wie Israel ein jüdischer und zugleich demokratischer Staat bleiben könne. Das Weiße Haus tue so, als könne man das eine vom anderen trennen, betonte der CDU-Politiker.



US-Präsident Trump empfängt am Abend unserer Zeit in Washington erstmals Israels Ministerpräsident Netanjahu. Vor dem Besuch hatte das Weiße Haus erklärt, es sei nicht an den USA, den Parteien die Vision einer Zwei-Staaten-Lösung aufzuzwingen.