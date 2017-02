"Egal ob Zwei-Staaten-Lösung oder ein Staat - Hauptsache, ihr einigt Euch!", so könnte man die neue Nahost-Politik von US-Präsident Donald Trump auf einen Nenner bringen. Nach Jahrzehnten vergeblicher Versuche, die Zwei-Staaten-Lösung zum Erfolg zu führen, sei es Zeit für einen Kurswechsel, meinen Trumps Nahost-Berater. Doch wie eine Alternative aussehen könnte, das blieb völlig unklar. Und die Reaktionen fielen bezeichnend aus: Israels Rechte jubelt, so wie der Bildungsminister, der jetzt Israels Flagge am Mast aufsteigen sieht anstelle der palästinensischen.

Aber auch die radikale Palästinenserorganisation Hamas fühlt sich bestätigt: "Haben wir doch immer gesagt, dass Amerika nur Israels Interessen vertritt." Schön blöd, wer jetzt noch nach einer friedlichen Lösung sucht.

Trump wollte der Region den "ultimativen Friedens-Deal" bringen

Wohl selten gab eine solch große Kluft zwischen dem Anspruch eines US-Präsidenten, derjenige zu sein, der dem Nahen Osten endlich den "ultimativen Friedens-Deal" bringt. Und der erschreckend naiven Ahnungslosigkeit, mit der er jetzt bereits die Rolle des unabhängigen Maklers aufgibt und durch einseitige Parteinahme für Israel einen neuen Flächenbrand im Nahen Osten riskiert. Da hilft es auch nicht, dass Trump seinen Freund Bibi bittet, sich beim Ausbau der Siedlungen "ein wenig" zurückzuhalten und den gewünschten Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem noch etwas aufschiebt.

Weiß Donald Trump, was der Verzicht auf eine Zwei-Staaten-Lösung bedeutet? In einem gemeinsamen Staat müssten die Palästinenser dann die gleichen Rechte bekommen, was Israel ablehnen wird. Oder die Palästinenser bleiben im gemeinsamen Staat Bürger zweiter Klasse. Israel wäre dann ein Apartheid-Staat.

Es gibt keine vernünftige Alternative zur Zwei-Staaten-Lösung

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Es gibt keine vernünftige Alternative zur Zwei-Staaten-Lösung. Auch, wenn die Unterstützung dafür auf beiden Seiten der Bevölkerung bröckelt. Das wird auch Trumps Nahost-Beauftragtem, seinem Schwiegersohn Jared Kushner, schnell klar werden. Dass Trump ihn mit der schwierigen Aufgabe beauftragt, kann durchaus eine Chance sein. Denn alle Beteiligten wissen, dass Kushner das absolute Vertrauen des US-Präsidenten genießt - was bei früheren Nahost-Beauftragten der US-Regierung nicht immer der Fall war.

Andererseits ist Kushner jedoch der Spross einer jüdisch-orthodoxen Familie mit engen Kontakten zu Israels Siedlerbewegung. Bisher hat er wenig getan, um das Vertrauen der Palästinenser gewinnen. Dass sich Trump persönlich für einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten einsetzen will, muss man ihm hoch anrechnen - think big. Allerdings wird man den Eindruck nicht los, dass er - frei nach Heinrich von Kleist - seine Strategie erst allmählich beim Reden verfertigt.

Der Nahost-Konflikt ist leider komplizierter als ein Grundstücks-Deal. Und er lässt sich nicht in 140 Zeichen lösen.