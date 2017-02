Nahost-Politik Trump empfängt Netanjahu zu Gespräch im Weißen Haus

Israels Ministerpräsident Netanjahu trifft US-Präsident Trump. (pa/dpa/Sputnik/Guneev)

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu kommt heute zu seinem ersten Treffen mit US-Präsident Trump im Weißen Haus zusammen.

Die israelische Seite erwartet nach dem Regierungswechsel in Washington eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA. Trump hatte im Wahlkampf eine Neuausrichtung in der Nahost-Politik versprochen und angekündigt, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Weitere Themen bei den Beratungen dürften die jüdischen Siedlungen in den Palästinensergebieten und der Iran sein.