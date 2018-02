US-Außenminister Tillerson bricht heute zu einer sechstägigen Reise in den Nahen Osten auf.

Eine zentrale Rolle soll nach Angaben aus Washington der Bürgerkrieg in Syrien spielen. Zunächst kommt Tillerson in Kairo mit ägyptischen Regierungsvertretern zusammen. Weitere Stationen sind Jordanien, Libanon, Kuwait, Irak und die Türkei. Vor allem die Visite in Ankara gilt als dipomatisch heikel, seit die Beziehungen mit den USA wegen der türkischen Offensive gegen Kurden im Norden Syriens angespannt sind.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.