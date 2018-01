Bundespräsident Steinmeier ist auf der zweiten Etappe seiner viertägigen Nahost-Reise im Libanon eingetroffen.

In der Hauptstadt Beirut traf er Präsident Aoun. Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte die Bewältigung der Flüchtlingsströme aus Syrien stehen. Im Libanon sind etwa eine Million Bürgerkriegs-Flüchtlinge aus dem Nachbarland untergebracht. Zuvor hatte Steinmeier in Jordanien ein Flüchtlingslager und die Bundeswehr-Soldaten auf dem Stützpunkt Al-Asrak besucht. Sie unterstützen den Kampf gegen die Terrormiliz IS in der Region.

