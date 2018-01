Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Besuch im Libanon das dortige Zusammenleben der verschiedenen Religionen und Bevölkerungsgruppen gewürdigt.

Das Miteinander in dem Land habe Vorbildcharakter für die gesamte Region, sagte Steinmeier nach einem Treffen mit dem libanesischen Staatspräsidenten Aoun in der Hauptstadt Beirut. Deutschland wisse um die besondere Belastung des Landes, betonte er mit Blick auf die hohe Zahl syrischer Flüchtlinge im Libanon. Aoun sprach von rund 1,8 Millionen Migranten, die seit Ausbruch des Syrien-Krieges ins Land gekommen seien. Er bekräftigte seine Forderung nach einer Rückkehr der Syrer in - Zitat - sichere Gebiete ihrer Heimat.



Nach dem Treffen mit dem christlichen Präsidenten kommt Steinmeier heute unter anderem mit dem sunnitischen Regierungschef Hariri, dem schiitischen Parlamentspräsidenten Berri und dem Großmufti der Libanesischen Republik, Derian, zusammen.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.