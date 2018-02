Zwischen Israel und Syrien ist es zu Kampfhandlungen gekommen.

Dabei sei ein israelisches Kampfflugzeug von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Quelle in Jerusalem. Zuvor hatte Israels Luftwaffe Angriffe auf Ziele in Syrien geflogen. Sie begründete die Attacke mit dem Eindringen einer Drohne in den eigenen Luftraum, die von einer in Syrien gelegenen Stellung des Iran aus gesteuert und schließlich abgefangen worden sei.



Teheran wies dies als "Lüge" zurück. Syrien sprach von einer Aggression Israels, bei der mehrere Soldaten getötet oder verletzt worden seien. Russland äußerte sich besorgt und warnte vor einer Eskalation.

