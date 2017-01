Nahost und Syrien EU-Außenminister stimmen Positionen ab

EU-Fahne (dpa / picture alliance / Jens Kalaene)

Die EU-Außenminister beraten in Brüssel über den Nahost-Konflikt.

Dabei wird es auch um die internationale Konferenz in Paris gehen, auf der gestern Israelis und Palästinenser zur Aufnahme direkter Friedensgespräche über eine Zwei-Staaten-Lösung aufgefordert wurden.



Der luxemburgische Außenminister Asselborn sagte im Deutschlandfunk, die internationale Gemeinschaft müsse Druck auf beide Seiten ausüben, damit sie an den Verhandlungstisch zurückkehrten. Ein palästinensischer Staat sei die einzige Garantie für einen Frieden in Israel, politisch wie demografisch.



Weiteres Thema werden die von Russland und der Türkei initiierten Friedensgespräche für Syrien am 23. Januar im kasachischen Astana sein.