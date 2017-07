Die Lebensbedingungen im Gazastreifen sind einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge völlig unzumutbar.

Die Einkommen und das Bruttoinlandsprodukt in dem Palästinenser-Gebiet seien in den vergangenen zehn Jahren zurückgegangen, heißt es in dem Papier. Forderungen nach zusätzlichen Kliniken und Ärzten seien nicht erfüllt worden. Der Beauftragte für die humanitäre Lage in den palästinensischen Gebieten, Piper, sagte, inzwischen gebe es im Gazastreifen nur noch wenige Stunden am Tag Strom und kaum Wasser mit Trinkqualität.



Das Palästinensergebiet wird von der radikalen Islamistengruppe Hamas regiert. Die mangelhafte Versorgung ist auch ein Ergebnis des Streits zwischen der Hamas mit der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland.