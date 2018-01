Die USA haben den Chef der radikal-islamischen Hamas, Hanija, auf ihre Terroristenliste gesetzt.

Hanija habe für den bewaffneten Kampf der Palästinenser geworben und sei in Anschläge gegen israelische Bürger verwickelt gewesen, teilte das Außenministerium in Washington zur Begründung mit. Gegen Hanija werden nun Sanktionen verhängt. Sollte er Vermögenswerte und Konten in den USA haben, werden diese eingefroren. Die Palästinenserorganisation teilte in Gaza mit, die US-Sanktionen seien zum Scheitern verurteilt und hätten keinerlei Einfluss auf den Widerstand gegen die israelische Besatzung.



Die 1987 gegründete Hamas bestreitet das Existenzrecht Israels und fordert die gewaltsame Errichtung eines Palästinenserstaates.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.