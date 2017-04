Zur friedlichen Lösung des Nahostkonflikts drängt China auf eine Zweistaaten-Lösung.

Noch immer würden die Palästinenser an der Gründung ihres Staates gehindert, sagte Außenminister Wang in Peking. Dies sei eine historische Ungerechtigkeit, die korrigiert werden müsse, betonte er nach einem Treffen mit dem palästinensischen Außenminister Maliki. Dieser begrüßte die Äußerungen. - Chinas Präsident Xi hatte zuletzt im März bei einem Besuch in Israel für die Zwei-Staaten-Lösung geworben. Die USA ist unter Präsident Trump dagegen davon abgerückt.