Nahostkonflikt Frankreich sieht Zwei-Staaten-Lösung bedroht

Der französische Außenminister Ayrault bei der Eröffnungsrede der Nahost-Konferenz in Paris. (AFP / Thomas Samson)

Frankreich hat auf einer Nahost-Konferenz an Israelis und Palästinenser plädiert, die Verhandlungen über eine dauerhafte Friedenslösung wiederaufzunehmen.

Außenminister Ayrault sagte in Paris, es herrsche ein gefährliches Misstrauen. Das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung sei bedroht. Zuvor hatte der israelische Minister für öffentliche Sicherheit, Erdan, die Konferenz als historischen Fehler der internationalen Gemeinschaft kritisiert. Er sagte in einem Rundfunk-Interview, unter den gegebenen Umständen sei es die richtige Strategie, nicht teilzunehmen. Erdan betonte, Israel werde die Grenzen von 1967 nicht als Vorbedingung für Verhandlungen akzeptieren. Er wiederholte aber das Angebot zu Gesprächen mit den Palästinensern ohne Vorbedingungen. - An der am Vormittag eröffneten Konferenz in Paris nehmen Vertreter aus mehr als 70 Staaten und internationalen Organisationen teil.