Nahostkonflikt In letztem TV-Interview verteidigt Obama UNO-Resolution gegen Israel

Obama bei seinem letzten Interview als Präsident in der Sendung "60 minutes" mit Moderator Steve Kroft. (Deutschlandradio / CBS / Screenshot)

Der scheidende US-Präsident Obama hat die Entscheidung verteidigt, die jüngste UNO-Resolution gegen Israels Siedlungspolitik nicht mit einem Veto blockiert zu haben.

Der Ausbau der Siedlungen sei so erheblich geworden, dass er die Chance auf einen effektiven, benachbarten palästinensischen Staat schmälere, sagte Obama in seinem letzten Interview als Präsident dem Sender CBS. Den Vorwurf, die Enthaltung seines Landes markiere einen massiven Bruch in den Beziehungen zu Israel, wies er zurück. Angesichts amerikanischer Investitionen und der besonderen Bedeutung Israels für die USA habe sein Land ein legitimes Interesse daran, einem - so wörtlich - Freund zu sagen: 'Da gibt es ein Problem'.



In Paris hatte gestern eine internationale Konferenz Israelis und Palästinenser zur Aufnahme direkter Friedensgespräche über eine Zwei-Staaten-Lösung aufgefordert. Die beiden Konflitkparteien nahmen allerdings nicht teil. - In Brüssel beraten heute die Außenminister der Europäischen Union unter anderem über den Nahostkonflikt.