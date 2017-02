Nahostpolitik Trump besteht nicht auf Zwei-Staaten-Lösung

US-Präsident Donald Trump (r.) mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu (AFP / Mandel Ngan)

US-Präsident Trump hat bei einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Netanjahu eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt als nur einen Weg zum Frieden bezeichnet.

Er werde mit der Lösung einverstanden sein, auf die sich Israelis und Palästinenser in direkten Verhandlungen einigten, sagte Trump in Washington. Dies könne auch eine Lösung mit nur einem Staat sein. Bislang war die Zwei-Staaten-Lösung eine Bedingung in der Nahostpolitik der USA.



Trump rief beide Seiten zur Kompromissbereitschaft auf. Die Palästinenser sollten den jüdischen Staat anerkennen, Israel forderte er zur Zurückhaltung beim Siedlungsbau auf.



Trump sagte Netanjahu die Unterstützung der USA im Kampf gegen Terrorismus und andere Bedrohungen zu. Beide Politiker sprachen sich gegen das 2016 ausgehandelte Atomabkommen mit dem Iran aus. Eine nukleare Bewaffnung des Landes solle unbedingt verhindert werden.