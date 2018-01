Bundespräsident Steinmeier hat eine viertägige Nahost-Reise begonnen.

Zum Auftakt traf er heute in der jordanischen Hauptstadt Amman ein. Morgen wird Steinmeier mit König Abdullah zusammenkommen. Im Mittelpunkt der Unterredung dürften der Krieg in Syrien und die dadurch ausgelöste Flüchtlingskrise, der Nahost-Konflikt sowie der Kampf gegen den islamistischen Terrorismus stehen. Am Montag besucht der Bundespräsident den Stützpunkt Al-Asrak, wo rund 300 Bundeswehrsoldaten mit vier Tornado-Aufklärern und einem Tankflugzeug stationiert sind. Steinmeier wird im Rahmen seiner Reise auch im Libanon erwartet.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.