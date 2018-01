Bundespräsident Steinmeier hat Jordanien als wertvollen Anker der Stabilität im Nahen Osten gewürdigt.

Als Nachbar des Irans, Syriens, Saudi-Arabiens sowie Israels und der Palästinensergebiete spiele das Land eine zentrale Rolle in der Region, sagte Steinmeier der Tageszeitung "Al Ghad" in Amman. Diese Aufgabe nehme Jordanien mit bemerkenswerter Umsicht wahr und zeige in der Flüchtlingsfrage Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft.



Im Rahmen seiner Nahostreise hält sich der Bundespräsident derzeit in Amman auf. Dort wird er am Vormittag vom jordanischen König Abdullah empfangen. Morgen besucht Steinmeier ein Flüchtlingslager sowie den Stützpunkt Al Asrak, wo rund 300 deutsche Soldaten mit Aufklärungsflugzeugen den Kampf gegen die Terrormiliz IS unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.