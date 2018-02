Die mazedonische Regierung macht im Namensstreit mit Griechenland Zugeständnisse.

Ministerpräsident Zaev sagte in Skopje, man sei bereit, den Landesnamen Mazedonien um einem geografischen Zusatz zu ergänzen. Ein UNO-Vermittler hatte dafür "Neu-Mazedonien" oder "Nord-Mazedonien" vorgeschlagen. Zaev teilte zudem mit, dass der Flughafen von Skopje und die Nord-Süd-Autobahn im Land neue Namen bekommen - beide sind bislang nach Alexander dem Großen benannt, dem Herrscher des antiken Makedonien. Griechenland begrüßte den Schritt.



In dem Namensstreit wehrt sich Griechenland dagegen, dass das Nachbarland Mazedonien heißt - so wie die gleichnamige griechische Region. Athen wirft dem Nachbarland vor, mit dem Namen unterschwellig auch Gebietsansprüche zu verbinden.

