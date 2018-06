Der griechische Ministerpräsident Tsipras hat eine Einigung im Namensstreit mit Mazedonien verkündet.

Es sei eine gute Lösung gefunden worden, sagte Tsipras am Abend in Athen. Konkrete Angaben will der Regierungschef in einer Erklärung machen, die er bald abgeben wird. Griechenland blockiert wegen des mehr als 25-jährigen Streits mit Skopje Mazedoniens Bestrebungen, der EU und der Nato beizutreten.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.