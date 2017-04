Der Regierungsbeauftragte Polenz erwartet trotz Meldungen über mögliche Klagen auf Entschädigung für den Völkermord an Herero und Nama weiter einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen mit Namibia.

Die Ankündigung einer Entschädigungsklage sei vom namibischen Vizepräsidenten dementiert worden, im Fall einer in New York eingereichten Klage von Herero und Nama sei die Rechtsgrundlage fraglich, erläuterte Polenz der Katholischen Nachrichtenagentur. Auch wenn die Bundesregierung aus juristischen Gründen eine Entschädigungszahlung ablehne, sei klar, dass es nicht nur um eine verbale Entschuldigung für die Verbrechen gehen könne. Deutschland sei bereit, sich auch langfristig und substanziell zusätzlich zur bisherigen Entwicklungshilfe in Namibia zu engagieren, um die noch bestehenden Wunden zu heilen. Es gebe konkrete Vorschläge für allem für jene Regionen, in denen Herero und Nama lebten, betonte der CDU-Politiker. Zehntausende Angehörige dieser Volksgruppen wurden zwischen 1904 und 1908 unter der deutschen Kolonialherrschaft getötet.