Namibia-Beauftragter Polenz schließt Entschädigung für Völkermord aus

Ruprecht Polenz, der offizielle Vertreter der Bundesregierung im Dialog mit Namibia über den Völkermord an den Herero und Nama. (imago / Metodi Popow)

Der Namibia-Beauftragte der Bundesregierung, Polenz, lehnt eine direkte finanzielle Entschädigung von Nachkommen der Opfer deutscher Kriegsverbrechen aus dem afrikanischen Land ab.

Es könne nicht um persönliche Geldentschädigung an Nachfahren früherer Opfer gehen, sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur epd. In Namibia habe man es heute mit der Ururenkel-Generation zu tun.



Deutschland wolle sich aber offiziell für den Völkermord der deutschen Kolonialtruppen in der Zeit von 1904 bis 1908 entschuldigen und materiell stark engagieren. Als Beispiele nannte Polenz Investitionen in die Berufsbildung oder den Wohnungsbau.



Vertreter der namibischen Volksgruppen Herero und Nama haben in den USA eine Sammelklage gegen Deutschland eingereicht, um Entschädigungszahlungen wegen der in der Kolonialzeit verübten Verbrechen zu erreichen.