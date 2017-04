Die Gespräche zwischen Deutschland und Namibia über den Völkermord an den Herero und Nama werden länger dauern als geplant.

Die deutsche Seite wolle zwar möglichst zügig zu einem Abschluss kommen, sagte der CDU-Politiker Polenz der Katholischen Nachrichten-Agentur. Er rechne aber nicht mehr wie geplant mit einem Abschluss der Verhandlungen vor der Bundestagswahl im September. Man müsse den namibischen Verhandlungspartnern die nötige Zeit zum Überlegen einräumen, fügte er hinzu. Polenz ist Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die Gespräche, bei denen es vor allem um mögliche Kompensationsleistungen Deutschlands geht. Bislang schließt die Bundesrepublik Entschädigungen im Sinne von Reparationszahlungen aus.



Von namibischer Seite her werden daher auch Rechtsverfahren angestrebt. Das Bundesgericht in New York prüft derzeit, ob es eine Klage von Vertretern der Herero und Nama annimmt. Medienberichten zufolge lässt auch Nambias Regierung eine Klage prüfen.



Zwischen 1904 und 1908 hatten deutsche Truppen in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika Zehntausende Herero und Nama getötet.

Dokumentiert ist der sogenannte Vernichtungsbefehl des damaligen Befehlshabers Lothar von Trotha (1848-1920). Am 2. Oktober 1904 kündigte er an, dass die Herero das Gebiet der Kolonie zu verlassen hätten: "Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen."