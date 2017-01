Namibia Klage gegen Deutschland wegen Völkermords

Vor dem Abmarsch in den Kampf gegen die aufständischen Hereros in Deutsch-Südwestafrika wird im Jahr 1904 die 2. Marine-Feldkompanie eingesegnet. (picture-alliance / dpa - Friedrich Rohrmann)

Deutschland wird in den USA wegen des Genozids an den namibischen Volksgruppen Herero und Nama verklagt.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, fordern zwei Nachkommen vor einem Gericht in New York Entschädigungen. Sie wehren sich gegen die Haltung der Bundesregierung, kein Geld an einzelne Opfer der deutschen Kolonialherrschaft, sondern Entwicklungshilfe zu zahlen. Aus Sicht der Kläger ist aber unklar, ob diese die damals betroffenen Minderheiten erreicht. Sie verlangen daher eine gesonderte Entschädigung für tausende Nachkommen der Opfer.



Anfang des 20. Jahrhunderts schlugen deutsche Soldaten in Namibia Aufstände der Herero und Nama nieder, mit mehr als 100.000 Toten. Seit 2014 führt die Bundesregierung mit der namibischen Regierung Gespräche über eine Aufarbeitung des Völkermords.