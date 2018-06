NASA-Konzeptstudie LUVOIR Das Teleskop für das Leben im All

Das James Webb-Weltraumteleskop, der Nachfolger des Hubble-Teleskops, startet frühestens in zwei Jahren ins All - und schon planen NASA-Teams dessen Nachfolger. Der soll gezielt nach Lebensspuren im All suchen.

Von Dirk Lorenzen

