Der amerikanische Astronaut Bruce McCandless ist tot.

Wie die NASA in der Nacht mitteilte, starb er bereits am Donnerstag im Alter von 80 Jahren. McCandless war der erste Mensch, der ohne Sicherungsleine mit einem so genannten Jetpack frei im Weltall schwebte. Der US-Astronaut war 1990 auch daran beteiligt, das Weltraumteleskop "Hubble" zur Erforschung entfernter Galaxien in den Orbit zu bringen.

