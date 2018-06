Die zunehmende Vielfalt in Schulklassen verändert nach Einschätzung des Bildungsexperten Zorn von der Bertelsmann-Stiftung die Rolle der Lehrer fundamental.

Lehrkräfte dürften nicht mehr länger von den durchschnittlichen Lernfähigkeiten in einer Klasse ausgehen, sondern jedes einzelne Kind mit seinen Bedürfnissen im Blick haben, sagte Zorn im Deutschlandfunk. Für die individuelle Förderung müssten sich die Lehrer auch zusätzliche Kompetenzen aneignen, etwa verschiedene Formate der Gruppenarbeit oder des schülergesteuerten Lernens. Außerdem gehöre sonderpädagogisches Wissen in die Ausbildung der Pädagogen.



Mit Blick auf die Ganztagsschulen sagte Zorn, das Modell sei die zentrale Rahmenbedingung für gutes Lernen. Hier gelinge die Hinwendung zum einzelnen Kind. Etwa in gemeinsam verbrachten Pausen erlebten die Lehrer ihre Schuler zudem in einem bedeutungsfreien Rahmen. Auch weiterführende Angebote wie schulintegrierte Familienzentren in sozialen Brennpunkten seien sinnvoll. Für Quereinsteiger in den Lehrberuf böten die Ganztagsschulen mit Unterricht im Team ebenfalls den richtige Rahmen.



Laut dem Nationalen Bildungsbericht der Kultusministerkonferenz stellt die wachsende Vielfalt in Klassenzimmern Schulen vor große Herausforderungen.

Unter anderem durch Zuwanderung und Inklusion müssten Erzieher und Lehrer mit sehr unterschiedlichen Gruppen von Kindern und Jugendlichen umgehen. Um das Problem in den Griff zu bekommen, empfiehlt der Bildungsbericht, deutlich mehr Fachkräfte einzustellen.

