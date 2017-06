US-Präsident Trump kommt zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli nach Paris.

Trump habe die Einladung von Staatschef Macron angenommen und werde der traditionellen Militärparade in der Hauptstadt beiwohnen, teilte der Elysée-Palast mit. Frankreich will in diesem Jahr auch an den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg 1917 erinnern. Das Weiße Haus erklärte, Trump freue sich darauf, die engen und freundschaftlichen Beziehungen mit Frankreich auszubauen.