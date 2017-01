Nationalsozialismus Goebbels-Sekretärin mit 106 Jahren gestorben

Brunhilde Pomsel im Juni 2016. (AFP / Christof Stache )

Die ehemalige Sekretärin des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels, Brunhilde Pomsel, ist tot.

Sie starb im Alter von 106 Jahren in ihrem Münchner Altenheim. Pomsel arbeitete ab 1942 im Propagandaministerium. Das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte sie im Führerbunker in Berlin. Von der Judenvernichtung hat sie nach eigenen Angaben trotz ihrer Nähe zum NS-Führungszirkel nichts gewusst, ihre eigene Rolle bezeichnete sie als unbedeutend. Nach Kriegsende war Pomsel mehrere Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, danach arbeitete sie wieder als Sekretärin.