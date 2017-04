In den 1950er- und 1960er-Jahren gab es kaum einen Franzosen, der sich im Sommer nicht auf der N 7 Richtung Süden aufmachte - um dort schon nach wenigen Kilometern im Stau zu stehen, bevor die Ferien an der Côte d’ Azur beginnen konnten. Doch mit der Dezentralisierung der Nationalstraßen und dem Ausbau der Autobahnen ist die N 7 in Vergessenheit geraten. Vor der Präsidentenwahl im April und Mai 2017 gehen die "Gesichter Europas" en route: durch wirtschaftlich abgehängte Landstriche, Städte, in denen die allgegenwärtige Terrorgefahr das Leben verändert hat, Orte, in denen der Front National an Boden gutmacht, bis zur französisch-italienischen Grenze, wo die europäischen Einwanderungsregeln täglich an der Realitäten gemessen werden.

