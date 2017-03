Der Streit zwischen der Türkei und Österreich erfasst zunehmend die Nato.

Aus Verärgerung über die Regierung in Wien blockiere Ankara bereits seit geraumer Zeit Ausbildungs- und Trainingsprogramme, hieß es heute von Seiten des Nordatlantikpakts in Brüssel. Die Nato rief beide Seiten auf, ihre bilateralen Probleme zu lösen. Österreich ist kein Mitglied der Militär-Allianz, nimmt aber an den Partner-Programmen teil. Das Land hatte wiederholt den Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei gefordert.