Bei diesem Treffen der NATO-Außenminister ist die wichtigste Nachricht, dass es in dieser Form stattgefunden hat. US-Außenminister Tillerson hatte den seit langem im Jahresplan der NATO enthaltenen Termin in der kommenden Woche kurzerhand abgesagt, weil da in Washington Konsultationen mit China eingeplant wurden. Sein Vertreter sollte sich um die NATO kümmern. Das wollten sich die Europäer nicht gefallen lassen. So wurde ein Kurztermin heute anberaumt, ganze fünf Stunden, inklusive Mittagessen und Gespräch mit dem ukrainischen Außenminister. Nein, die NATO ist für Tillerson keine Herzensangelegenheit.

Sicherheit ist nicht nur mit militärischen Mitteln zu erreichen

Der US-Außenminister scheint die Außenpolitik weniger als Sicherheits-, mehr als Außenhandelspolitik zu verstehen. Eine ganze Minute sprach er in die Mikrofone, als er ankam, die übliche internationale Pressekonferenz am Ende hat er nicht gegeben. Sein Verteidigungskollege Mattis war da zugänglicher, offener. Ist die NATO für die US-Regierung also nur ein reines Verteidigungsbündnis, das im Wesentlichen Sache des Verteidigungsministers ist? Das wäre ein Rückfall in frühere Denkweisen.

Denn dass Sicherheit heute nicht mehr nur mit militärischen Mitteln erreicht werden kann, dass dafür ein vernetzter Ansatz nötig ist, war bis zum Amtsantritt der Administration Trump Allgemeingut. Der ausgebrochene Streit um das Zwei-Prozent-Ziel für Ausgaben für die Sicherheit, das der NATO-Gipfel in Wales beschlossen hat, hat in dieser neuen US-Sicht seinen Grund. Bundesaußenminister Siegmar Gabriel betont immer, das sei ein Ziel, in die Richtung müsse man arbeiten, so stehe es im Kommuniqué. Erreichen müsse man den Wert nicht. Denn das bedeute, dass ab 2024, wenn das Ziel gilt, 70 Milliarden Euro pro Jahr für die Bundeswehr bereitgestellt werden müssten.

Konflikt um Prozentpunkte ist lösbar

In der Tat: Das kann die Bundeswehr gar nicht verbrauchen. Aber das ist Rechnen nach der US-Formel, dem man sich nicht anschließen sollte. Es müssen alle Aufwendungen für die Sicherheit eingerechnet werden, also auch solche, die nicht im Verteidigungsetat stehen. Wichtiger, da hat Gabriel recht, ist, dass man schaut, was man für das Geld in Europa gemeinsam wirkungsvoller erreichen kann. Nur: Das führt von den Zwei Prozent noch weiter weg, weil es sparen hilft. Nein: Dieser Konflikt um die Prozentpunkte ist lösbar, wenn die USA hier offener für europäische Sichtweisen sind.

Da hilft es dann auch nur noch begrenzt, wenn man wenigstens gegenüber Russland eine harte, eindeutige Position gemeinsam findet. Das ist angesichts der Lage in der Ostukraine und der Tatsache, dass das für die NATO keine operativen Folgen hat, eine Formel, auf die man sich schnell verständigen kann. Sonst hat dieses Treffen die NATO eher ratlos gemacht: Gibt nun Tillerson oder Verteidigungsminister Mattis den Ton der NATO-Politik vor? Die Antwort auf diese Frage ist entscheidend. Bringt Donald Trump diese Antwort zum NATO-Gipfel im Mai mit?

Rolf Clement (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Rolf Clement, geboren 1953 in Stuttgart, studierte Jura in Bonn. Er ist Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandfunk. Seit 1989 ist er beim DLF. Bis 2007 leitete er die Abteilung Hintergrund. Vor seiner Zeit beim DLF war er Parlamentskorrespondent des NDR in Bonn.