Nato-Bataillon Deutsche Panzer in Litauen eingetroffen

Die Bundeswehr-Panzer wurden Anfang der Woche für den Transport nach Litauen auf Eisenbahnwaggons verladen. (dpa / picture-alliance / Armin Weigel)

In Litauen sind knapp 30 Panzer der Bundeswehr eingetroffen.

Wie ein Sprecher mitteilte, kamen sie am Bahnhof in Sestokai an. Von dort aus werden sie zum Militärstützpunkt Rukla weitertransportiert. Inzwischen sind laut dem Sprecher auch 450 Bundeswehr-Soldaten nach Litauen verlegt worden. Die Bundeswehr führt ein multinationales Nato-Bataillon in dem osteuropäischen Land an, das militärische Stärke demonstrieren soll. Litauen und andere östliche Nato-Mitglieder sind besorgt wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine. Die Nato hatte deshalb im vergangenen Sommer die Entsendung von Bataillonen in die drei baltischen Staaten und nach Polen beschlossen.