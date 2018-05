Die Nato-Staaten haben Russland über ein im Herbst geplantes Großmanöver im Nordosten Europas informiert.

An der Übung in Skandinavien werden nach offiziellen Angaben etwa 40.000 Soldaten teilnehmen. Wie es hieß, fanden die Beratungen des Nato-Russland-Rats in offener und sachlicher Atmosphäre statt. Themen waren neben dem Manöver auch der Ukraine-Konflikt sowie der Nervengas-Anschlag auf den früheren Doppelagenten Skripal in Großbritannien, für den das Bündnis Russland verantwortlich macht.



Der Nato-Russland-Rat tagte zum ersten Mal seit Ende Oktober vergangenen Jahres.

