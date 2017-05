Die Nato hat es US-Präsident Donald Trump eigentlich auf dem Silbertablett präsentiert: Das neue, ab morgen wieder Baustelle werdende Hauptquartier der Nato wird neben zwei Elementen der ehemaligen Berliner Mauer mit einer Erinnerungsskulptur an den 11. September 2001 geschmückt. Nach den damaligen Terroranschlägen auf New York und Washington hat die Nato zum ersten und bisher einzigen Mal den Bündnisfall ausgerufen, also die Beistandspflicht aktiviert. Trump hätte so sehr leicht und schnell ein Bekenntnis zur Nato ablegen können, auch zu der Beistandsklausel, die vor allem für die baltischen Staaten einen immens hohen Stellenwert hat. Aber er widerstand der Verlockung.

Nach wie vor sind die USA in allen Nato-Missionen dabei

Wie schon bei der EU wollte er auch bei der Nato seine Akzente setzen. 23 von 28 Nato-Mitgliedstaaten würden die Forderung, zwei Prozent für Sicherheit ausgeben, nicht erfüllen. Trump lässt dabei völlig außer Acht, dass dieses Ziel erst Mitte der 20er-Jahre erreicht sein soll, jedenfalls nach den Beschlüssen der Nato. Vor allem verlässt er damit auch jenen Kompromiss, den die Botschafter im Vorfeld dieses Gipfels ausgehandelt haben: Man wollte bei der Formulierung von Wales, dem Gipfel, der das beschlossen hat, bleiben. Das ist eine Beobachtung, die bei der Nato schon länger gemacht worden ist: Seit Amtsantritt dieser Regierung in Washington hat sich die operative Politik in der Nato jenseits der verbalen Ausschläge des Präsidenten nicht verändert, die bisherige Politik wurde konsequent fortgesetzt, allenfalls ein wenig konsequenter.

Es wurden weiter Truppen zur Absicherung des Baltikums dorthin geschickt. In allen Missionen der Nato sind die USA dabei. Und auch die Forderungen nach einem höheren finanziellen Engagement der Partner spielen Diplomaten in Brüssel immer wieder etwas herunter. Trump sieht die Hauptaufgabe der Nato im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. Das sehen manche in Europa anders. Sie sehen zumindest gleichgewichtig die Auseinandersetzung mit einem zu hybrider Kriegsführung fähigen und bereiten Russland. Da zeichnen sich dann auch konzeptionelle Probleme ab. Wohl deshalb ist das heutige Meeting kein formaler Gipfel mit einer Abschlusserklärung. Man wollte Präsident Trump erst einmal die europäischen Argumente geschlossen vortragen. Er sollte dafür ein Gefühl bekommen. Es darf bezweifelt werden, dass diese Ausbildungseinheit gelungen ist.

Es ist eine Mogelpackung und die USA haben mitgemacht

Aber die Nato ist auf ihn zugekommen, wenn auch nur ein wenig: In der Tradition des 11. September wollte Trump ein gewichtigeres Einsteigen der Nato in den Anti-IS-Kampf. Das hat er bekommen, eben ein wenig. Dass die AWACS-Maschinen der Nato und die Tankflugzeuge nun unter Nato-Kommando fliegen, weil die Nato in den Krieg gegen den IS eingestiegen ist, mag den US-Präsidenten erfreuen. Aber es kann ihn nur befriedigen, solange er nicht ins Kleingedruckte schaut. Denn das, was hier beschlossen wurde, ist letztlich ein militärisches Mindestengagement. Der Wert liegt allenfalls darin, das die politische Unterstützung für den Kampf gegen den IS auf die breite Basis aller Bündnismitglieder gestellt wird. Das darf man nicht gering schätzen. Aber auf dem Gefechtsfeld ändert sich nichts.

Und so können die anderen innenpolitisch ihren Wählern sagen, ein tieferes operatives Engagement ist gar nicht vereinbart. Genau diese Art, mit Problemen umzugehen, so dass jeder das herauslesen kann, was er gerade braucht, ist für die Allianz fatal. Denn damit wird letztlich auch die politische Wirkung eines solchen Schrittes, also die Bekundung des gemeinsamen Handlungswillens, wieder unterlaufen. Es ist eine Mogelpackung, und die USA haben da jetzt mitgemacht. Trump hat nun ein Beispiel mit geschaffen, dass die Nato in den Augen mancher das ist, was er im Wahlkampf gesagt hat – obsolet. Da wäre mehr Mut besser gewesen, denn gerade dieses Mogeln kommt in den nationalen Wahlkämpfen auch nicht an. Wenn aus Deutschland, noch bevor der Beschluss offiziell gefasst ist, bereits Einwände formuliert werden, mindert auch das den Wert des Nato-Beschlusses, vor allem, wenn die Einwände aus einer Koalitionspartei kommen.

Rolf Clement (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Rolf Clement, geboren 1953 in Stuttgart, studierte Jura in Bonn. Er ist Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandfunk. Seit 1989 ist er beim DLF. Bis 2007 leitete er die Abteilung Hintergrund. Vor seiner Zeit beim DLF war er Parlamentskorrespondent des NDR in Bonn.