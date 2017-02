Nato Bündnispartner steigern Verteidigungsausgaben deutlich

Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Archivfoto) (AFP / John Thys)

Die europäischen Nato-Staaten und Kanada haben ihre Verteidigungsausgaben nach Angaben des Militärbündnisses im vergangenen Jahr stärker erhöht als erwartet.

Die Investitionen seien 2016 um zehn Milliarden US-Dollar gestiegen, was einem Plus von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche, sagte Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel. Erwartet worden war lediglich ein Anstieg von drei Prozent beziehungsweise von rund acht Milliarden US-Dollar. Stoltenberg betonte, es müsse noch mehr getan werden. Eine faire Lastenteilung im Bündnis habe Priorität auf der Agenda. US-Präsident Trump hatte von den Nato-Partnern deutlich höhere Ausgaben für die Verteidigung gefordert.



Aus einem heute in London vorgestellten Bericht des Internationalen Instituts für Strategische Studien geht allerdings hervor, dass fast alle Nato-Staaten ihr selbstgestecktes Ziel verfehlt haben, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben. Das sei im vergangenen Jahr neben den USA nur Estland und Griechenland gelungen.