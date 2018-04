Die Sanktionen gegen Nordkorea sollten nach Ansicht von Nato-Generalsekretär Stoltenberg beibehalten werden.

Der Druck müsse aufrecht erhalten bleiben, bis konkrete Veränderungen im politischen Handeln Pjöngjangs zu erkennen seien, sagte Stoltenberg vor Journalisten in Brüssel. Die Fortschritte der vergangenen Wochen seien vor allem auf die UNO-Sanktionen gegen das kommunistische Land zurückzuführen, meinte Stoltenberg.



Morgen kommen die Präsidenten von Nord- und Südkorea, Kim und Moon, zu einem historischen Treffen zusammen. Es findet im Grenzort Panmunjom an der Demarkationslinie zwischen beiden Ländern statt. Nach offiziellen Angaben wird Moon den nordkoreanischen Machthaber in der entmilitarisierten Zone in Empfang nehmen. Bei den Gesprächen soll es vorrangig um den Abbau der militärischen Spannungen zwischen beiden Ländern und das nordkoreanische Atomprogramm gehen.

