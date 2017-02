NATO-Gipfel Nach Angaben Belgiens findet das Treffen am 25. Mai statt

Eine NATO-Flagge (picture alliance/dpa/Daniel Naupold)

Die Staats- und Regierungschefs der NATO wollen nach Angaben der belgischen Regierung am 25. Mai zum ersten Gipfeltreffen seit der Amtsübernahme von US-Präsident Trump zusammenkommen.

Die Regierung in Brüssel teilte diesen Termin mit, obwohl es dafür von der NATO und der US-Delegation bei dem Militärbündnis noch keine Bestätigung gibt. Belgiens Ministerpräsident Michel erklärte, er freue sich auf das erste Spitzentreffen im neuen NATO-Hauptquartier. Trump hatte NATO-Generalsekretär Stoltenberg am Sonntag telefonisch zugesagt, an dem Gipfel teilzunehmen.