Nato-Gipfel US-Verteidigungsminister Mattis bekennt sich zur Nato

Der neue US-Verteidigungsminister James Mattis. (Consolidated / dpa)

Der neue US-Verteidigungsminister Mattis hat ein Bekenntnis zur Nato abgegeben.

Das transatlantische Bündniss bleibe das grundlegende Fundament in den Beziehungen der USA und ihren Partnern, sagte Mattis beim Gipfeltreffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Er begrüßte Äußerungen europäischer Verteidigungsminister, dass es eine faire Aufforderung der USA sei, sich an den Kosten zu beteiligen. Alle Mitglieder müssten ihren Teil für die Verteidigung des Bündnisses zahlen, so Mattis.



Die Nato-kritischen Äußerungen von US-Präsident Trump hatten bei den europäischen Bündnispartnern die Sorge geweckt, dass die neue US-Regierung die transatlantische Partnerschaft in Frage stellen könnte.