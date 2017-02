Nato-Gipfel US-Verteidigungsminister Mattis stellt Bündnis Ultimatum

Der neue US-Verteidigungsminister James Mattis. (Consolidated / dpa)

US-Verteidigungsminister Mattis hat sich zur Nato bekannt, den Mitgliedsstaaten zugleich aber ein Ultimatum gestellt.

Mattis sagte bei einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel, die Allianz bleibe das grundlegende Fundament in den Beziehungen der USA und ihren Partnern. Sollten diese jedoch ihre Verteidigungsausgaben nicht bis Ende des Jahres erhöhen, würden die USA ihren Einsatz in dem Militärbündnis zurückfahren. Die amerikanischen Steuerzahler könnten nicht weiter einen überproportionalen Anteil an der Verteidigung westlicher Werte tragen, so der US-Verteidigungsminister.



Bundesverteidigungsministerin von der Leyen erklärte, eine gerechtere Lastenverteilung in der Nato zugunsten der USA sei eine Frage der Fairness.