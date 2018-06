Die zunehmenden Differenzen zwischen den USA und Europa schwächen die Nato aus Sicht ihres Generalsekretärs Stoltenberg nicht.

Obwohl es etwa beim Thema Handel Meinungsverschiedenheiten gebe, sei die transatlantische Zusammenarbeit intensiver geworden, sagte Stoltenberg auf einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Er verwies darauf, dass die gemeinsamen Verteidigungsstrukturen so stark ausgebaut würden, wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr.



Bundesverteidigungsministerin von der Leyen erklärte, Deutschland stehe hinter dem Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für militärische Zwecke zu verwenden. Besonders die USA bestehen darauf, dass die Nato-Partner diese Marke bis spätestens 2024 erreichen.



Die Minister beraten in Brüssel über eine weitere Aufrüstung. Plan ist, die Einsatzbereitschaft der Nato-Truppen bis 2020 deutlich zu erhöhen. Hintergrund ist die als aggressiv wahrgenommene Politik Russlands.

