Nato-Kosten Europa muss sich laut von der Leyen stärker beteiligen

"Gerechten Anteil übernehmen": Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). (dpa / picture-alliance / Michael Kappeler)

Nach der Kritik des künftigen US-Präsidenten Trump an der Nato fordert Bundesverteidigungsministerin von der Leyen mehr finanzielles Engagement Europas.

In der Allianz müssten die europäischen Staaten ihren gerechten Anteil an der Belastung übernehmen, sagte die CDU-Politikerin auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Zugleich verwies sie auf steigende Verteidigungsausgaben im Bundeshaushalt. Zum deutsch-amerikanischen Verhältnis erklärte

von der Leyen, sie sei sehr zuversichtlich, dass die -Zitat- "wunderbare und wertvolle Freundschaft" lange anhalten werde.



Trump hatte wiederholt kritisiert, viele Länder zahlten in der Nato nicht ihren "fairen Anteil" an den Kosten des Bündnisses. In diesem Zusammenhang drohte er unter anderem mit einem Abzug der US-Truppen aus Europa.